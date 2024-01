A Polícia Civil informou, na manhã desta segunda-feira (15), que instaurou inquérito para apurar as denúncias de maus-tratos infantil no Hotel Amor de Mãe, no Centro de Juiz de Fora. A instituição fica na Rua Cel. Cristóvão de Andrade.

A reportagem entrou em contato com o Hotel por meio de mensagens, ligações e e-mail, mas ainda não obteve retorno. Três boletins de ocorrência foram registrados na Polícia Militar (PM).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher puxando uma criança pelos braços enquanto a menina chora.

Segundo a Polícia Civil, já foram feitas solicitados exame de corpo de delito e os representantes legais serão ouvidos pela 6ª Delegacia de Polícia Civil.

“Outras informações serão repassadas em momento oportuno para não prejudicar as investigações”, destacou a Civil.

A reportagem também procurou o Conselho Tutelar e aguarda retorno.