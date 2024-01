Nesta quinta-feira (15), a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) publicou o edital de transação por adesão, que possibilita a quitação de dívidas para aqueles que estão em atraso. Essa iniciativa oferece a oportunidade de efetuar o pagamento com descontos de até 90% sobre juros e multas, mediante quitação à vista.



Ainda conforme o Executivo, o desconto é aplicável em qualquer débito inscrito em dívida ativa, como o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), entre tipos de débito.

A oportunidade estará disponível a partir desta terça-feira (16), e seguirá até o dia 30 de abril. Para aderir ao edital, a PJF orienta que o interessado abra um protocolo no Prefeitura de Ágil com o nome "DESCONTO 90%" para receber as instruções, ou procurar uma das unidades do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga).



O benefício oferece também o acesso a 10% de desconto no pagamento do IPTU à vista em 2024, já que só é oferecido para quem está em dia com o município.