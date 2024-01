Um homem de 35 anos, suspeito de roubar uma caminhonete em Tabuleiro, foi detido em Juiz de Fora nessa segunda-feira (15). Um segundo suspeito de participar do crime ainda não foi localizado.

Segundo a Polícia Militar (PM), os suspeitos roubaram o veículo e um outro carro ficou na cobertura do crime. Não foram repassados detalhes de como o carro foi roubado.

As equipes fizeram rastreamento, inclusive com helicóptero, e localizaram o veículo, ainda com motor quente, no Bairro Linhares. O outro carro usado na cobertura do roubo foi achado junto com o homem no Bairro Democrata.

A PM conseguiu identificar o segundo suspeito envolvido, mas ele ainda não foi localizado. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia.