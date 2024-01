Em Juiz de Fora, um influenciador digital de 27 anos, com aproximadamente 500 mil seguidores nas redes sociais, foi detido pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta terça-feira (16), em Juiz de Fora. Ele estaria sendo investigado por conduzir rifas ilegais em formato de sorteio e por envolvimento em práticas criminosas relacionadas às violações das normas de consumo, no âmbito da operação Aracnídeo.

O influencer, que foi localizado por meio de denúncias anônimas realizadas após a operação Provérbios 16:18, ostentava uma vida "luxuosa" e oferecia em suas redes sociais um suposto "robô" que realizaria operações econômicas no mercado de opções binárias, sem ter qualquer licença ou regulamentação legal. O maquinário era vendido pela quantia de mil reais e prometia que suas operações seriam copiadas em uma plataforma de negociações de opções binárias.

O delegado responsável pela ação, Márcio Rocha, explica que as opções binárias são operações baseadas na subida ou descida dos preços por um período de tempo, determinado pelo negociador. "Pode ser uma operação em ações internacionais, em pares de moedas, em índices bolsistas, em commodities, entre outros", detalha.

De acordo com a PCMG, além do fato do suspeito não possuir qualquer licença para realizar tais operações e vender os produtos, durante as investigações foi identificado que a plataforma em que ele os oferecia não é hospedada no Brasil, mas sim em um paraíso fiscal próximo ao Caribe, onde existem várias queixas de inadimplência contra a suposta corretora.

As pessoas que se sentiram lesadas por seus cursos ofereceram denúncias contra o influenciador, reclamações que estão sendo apuradas pela PCMG. O homem ainda é investigado por lavagem de dinheiro advindos de seus crimes.

Dois veículos de luxo foram apreendidos e ele foi encaminhado ao sistema prisional.