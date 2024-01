A partir da próxima segunda-feira (22), os veículos de transporte escolar passarão pela vistoria do primeiro semestre deste ano. O procedimento, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), busca garantir a qualidade do traslado e a segurança dos estudantes em acordo com a lei 14.791, publicada em janeiro de 2024.

Serão aproximadamente 225 veículos responsáveis em prestar serviço a serem analisados no Terminal Rodoviário Miguel Mansur, localizado na Avenida Coronel Vidal, de 7h às 12h, de segunda a sexta-feira.

De acordo com o regulamento, quando em serviço, além do motorista, deverá estar presente no veículo um monitor responsável por zelar pela integridade física dos ocupantes. É asseguranda a proibição do transbordo de estudantes, exceto em caso de emergência, delimitada a capacidade de ocupação do veículo e proibida a condução de estudantes menores de dez anos no banco dianteiro.



Para conferir a data pré-agendada do serviço, basta acessar na plataforma Prefeitura Ágil o ícone Infotrans, opção Escolar e, em seguida, agendamento.