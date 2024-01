Nesta semana, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) recolheu dois veículos em estado de abandono nos bairros Centro e São Geraldo. Segundo a Lei Municipal 12.294/201, é considerado abandonado veículos deteriorados e sem condições de circulação ou que estão aguardando reparos de qualquer natureza, que não se locomovam nas vias públicas por mais de três dias consecutivos

A operação para a retirada é realizada em conjunto da Secretaria de Sustentabilidade em Mobilidade e Atividades Urbanas (Sesmaur), os agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) e com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). "O proprietário do veículo é notificado, autuado e, se não houver regularização das condições, o veículo é guinchado com o apoio da Polícia Militar e levado para depósitos apropriados", explica o Executivo, em nota.



Para denunciar veículos abandonados, os interessados devem entrar em contato com o WhatsApp da Fiscalização através do número (32) 3690-7984. Basta informar o endereço e enviar imagens.