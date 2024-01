Um jovem de 19 anos foi morto a tiros no início da madrugada desta sexta-feira (19), no Bairro Santa Rita, em Juiz de Fora. Um adolescente também foi baleado.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu informações sobre um homicídio no bairro e, no local, encontrou o rapaz caído no chão já sem vida, com marcas de vários tiros pelo corpo.

Um adolescente de 17 anos também ficou ferido depois de levar um tiro na perna e foi socorrido para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a PM, a bala ultrapassou a perna e o menor foi liberado após atendimento médico.

Depoimentos

Testemunhas no local disseram aos policiais que as vítimas foram perseguidas por três suspeitos que usavam touca ninja e blusa camuflada. Contudo, não foi possível identificar os suspeitos.

Após atirarem contra a dupla, os autores fugiram por um escadão que dá acesso à parte alta do Bairro Santa Rita. A PM segue em rastreamento.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de rotina. Depois disso, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).