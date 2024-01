Os comerciantes do Mercado Municipal de Juiz de Fora já iniciaram a mudança para a estrutura provisória que foi montada no estacionamento. Para finalização, neste sábado (20) o espaço funcionará das 8h às 12h, e no domingo (21) ficará fechado.

Devido a reforma do espaço, que iniciou em agosto de 2023, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) montou uma estrutura para que os 28 atuais permissionários não paralisassem suas atividades. Desta forma, os boxes e lojas passarão a funcionar neste novo local a partir desta segunda-feira, 22, e permanecerão até o fim das obras de restauração. Em breve, mais informações e novidades sobre o novo espaço serão repassados.

O Mercado Municipal funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado, das 8h às 15h, domingo, das 8h às 12h, e bares, de segunda a sábado até às 23h. O espaço conta com uma variedade de produtos, como frutas, legumes, hortaliças, cereais, cafés, laticínios, carnes, bebidas, temperos nacionais e importados, doces artesanais, massas, artesanato, embalagens, plantas ornamentais, além de restaurantes e bares.

Editais para ocupação do novo Mercado Municipal

Estão abertos os editais de concorrência pública para permissão de uso de unidades comerciais do Mercado Municipal. São três editais distintos e, ao todo, há 55 vagas disponíveis no primeiro e segundo andar do prédio, para atuação após o término das obras de restauração do espaço. Todos os detalhes podem ser acessados aqui.