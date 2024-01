Três jovens, de 23, 24 e 29 anos, foram detidos pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) neste sábado (20) por suspeita de tráfico de drogas e com um simulacro de arma de fogo, em Juiz de Fora. Quase 100 pinos de cocaína foram encontrados com eles.

De acordo com a ocorrência, a PM teria recebido informações de que os suspeitos saíram de Lima Duarte e seguiam para o Bairro Igrejinha, em Juiz de Fora, com a intenção de comprar entorpecentes. Além disso, eles estariam com uma arma de fogo.

Devido a denúncia, a equipe policial se posicionou com intenção de realizar abordagem na BR-267. Porém, ao visualizarem a viatura, os suspeitos fugiram com o carro. Eles foram perseguidos e capturados na altura do km 130.

Foram encontrados 93 pinos cocaína, uma porção de cocaína, dois celulares, um simulacro de pistola e R$ 382 em dinheiro. Os três suspeitos foram detidos e os materiais apreendidos.

Tags:

Celular | Drogas | PM | Polícia