Um homem de 36 anos foi detido após sair de uma obra e a Polícia Militar (PM) encontrar 30 barras de maconha no espaço da obra no Bairro Linhares, em Juiz de Fora, nesse domingo (21). A ação contou com o apoio da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca).

As equipes faziam uma operação no bairro quando viram o homem, em atitude suspeita, sair de obra. Ele foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado com ele.

Contudo, os policiais fizeram uma varredura dentro do espaço da obra e localizaram as 30 barras da droga. O responsável pela obra não foi informado pela PM.

O homem recebeu ordem de prisão e foi conduzido para a Delegacia, juntamente com os materiais apreendidos.



Tags:

Polícia