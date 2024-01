Uma operação contra o tráfico de drogas terminou em perseguição e apreendeu maconha, arma e mais de 20 munições na MG-353, em Juiz de Fora. Um motorista de 34 anos que saiu de Ubá foi detido.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) realizava a ação quando, na altura do km 70, deu ordem de parada a um veículo com placa de Ubá. O motorista não obedeceu a ordem e fugiu.

Foi iniciada uma perseguição na rodovia e os policiais conseguiram abordar o carro. O condutor era de Ubá e os militares desconfiaram do relato do homem sobre o deslocamento para Juiz de Fora.

Por isso, a PMRv realizou buscas no interior do veículo e encontrou, escondido no assoalho, uma barra prensada de maconha, uma arma de fogo de uso restrito com numeração raspada, dois carregadores, sendo um alongado, 11 munições intactas de 9mm, 12 munições intactas .40 e duas munições intactas .38.

O motorista foi encaminhado para a Delegacia.



