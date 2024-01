Um adolescente, sem idade informada, foi apreendido com maconha no Bairro Santo Antônio, no sábado (20), em Juiz de Fora.

Segundo a Polícia Militar (PM), a droga foi encontrada com ele durante abordagem. O menor contou ter mais entorpecentes em casa.

Na residência, após autorização da responsável legal, a PM encontrou mais materiais ilícitos. Ao todo, foram apreendidos dois celulares, 48 buchas de maconha, quatro pedras de crack, R$ 313 em dinheiro e três munições calibre 38.

O adolescente e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia.



Tags:

Polícia