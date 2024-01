Um homem de 31 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde do domingo (21), depois de ser alvo de denúncia anônima. Ele utilizava uma motocicleta para vender o material ilícito. O suspeito, ao perceber a aproximação da viatura, se dirigiu até a motocicleta que estava estacionada no Bairro Bandeirantes e fugiu.

No entanto, durante a fuga, ele foi alcançado e parado. Tentou dispensar um objeto. Em revista, foi encontrada com ele, uma quantia de R$530. O objeto arremessado era um embrulho com quatro papelotes de cocaína.

A equipe da PM foi até a casa do indivíduo, mas não havia nada de ilícito no local. O autor foi preso, e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.