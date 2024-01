Uma operação policial apreendeu 230 pinos de cocaína, além de maconha e crack, nessa segunda-feira (22), em Juiz de Fora. Um jovem de 18 anos foi detido por suspeita de tráfico de drogas.

A Polícia Militar (PM) fazia uma operação no Bairro JK quando viram que alguns suspeitos faziam a venda de drogas em via pública. Ao avistarem as viaturas, eles fugiram em direção a um matagal que liga ao Bairro São Benedito.

Os policiais acompanharam a fuga e viram que os suspeitos jogaram diversos materiais pelo caminho. Um deles fugiu em direção ao Curumim do Bairro São Benedito, mas foi alcançado e detido. Os outros fugitivos não foram localizados.

O rapaz e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia. Veja abaixo a apreensão total:

38 tabletes de maconha



1 pedaço de maconha



38 porções de maconha



41 pedras de crack



1 porção de cocaína



230 pinos de cocaína



1 porção de substância para refino de drogas



1 celular



Material para dolagem



