Em Juiz de Fora, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) iniciou, nesta terça-feira (23), uma obra de remodelação da rede de esgoto na Rua Doutor Pantaleone Arcuri Netto, localizada no Bairro Teixeiras. Para a realização dos serviços, toda a extensão da via, incluindo as esquinas entre a Rua Ibitiguaia e a Avenida Deusdedith Salgado, será interditada até o início de março.



O engenheiro da empresa, Roberto Bruce, detalha que está prevista a revitalização de aproximadamente 460 metros de redes de esgoto. Essa iniciativa envolverá a substituição do material antigo, predominantemente composto por Manilha de Barro Vidrado (MBV) com 150 milímetros de diâmetro, por um material mais moderno e resistente, o PVC ocre, que apresenta um diâmetro superior, atingindo 200 milímetros.



Novo trecho

Devido a necessidade de interditar totalmente a rua onde os serviços serão realizados, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), em busca de gerenciar a situação, definiu um desvio para veículos, o qual também será aplicado às linhas de ônibus que transitam na área.

Segundo a pasta, o novo trecho seguirá a "Rua Doutor Costa Reis, o cruzamento com a Ibitiguaia, onde retorna, Rua Doutor Costa Reis, Rua Custódio Furtado, Rua Marly Mendes Alves e Av. Deusdedith Salgado”.



Sobre a manutenção

As remodelações de redes de água e esgoto são realizadas pela Cesama ao longo do ano, seguindo uma programação de prioridades, quando é avaliada a necessidade de troca da tubulação. A análise leva em conta a antiguidade e o desgaste do material, o fato de o dimensionamento da rede já não ser compatível com o número de imóveis atendidos e os transtornos causados aos usuários do sistema, além dos custos de manutenção.