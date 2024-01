A Prefeitura de Juiz de Fora encerrou o ano de 2023 com gasto de R$ 2.680.728,42 com publicidade. A informação foi confirmada nesta terça-feira (23) pelo Acessa no Portal da Transparência. De outubro a dezembro do mesmo ano, foram gastos R$ 513.102,30.

Este valor representa um aumento de cerca de 32% em relação ao ano de 2022, em que foram gastos R$2.025.977,09 com publicidade. Veja abaixo a lista dos maiores gastos, consecutivamente.

TV JUIZ DE FORA - TV INTEGRAÇÃO : R$ 606.708,80 TV TIRADENTES – TV ALTEROSA : R$ 332.052,00 RÁDIO BEL – TV RECORD : R$ 92.112,84 NRM COMPUTAÇÃO GRÁFICA : R$ 68.075,21 RADIO MANCHESTER - RÁDIO CIDADE : R$ 63.918,60

O Acessa questionou a Prefeitura sobre a justificativa desse aumento, porém, como já é de costume, o Executivo não quis se manifestar.

Lei limita teto de gastos em ano eleitoral

De acordo com o art. 73, inc. VII, da "Lei das Eleições" em ano de eleição, as despesas com publicidade dos órgãos públicos não podem exceder a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito. Em uma pesquisa feito pelo Acessa, o teto de gastos que a Prefeitura de Juiz de Fora terá de janeiro a junho deste ano é de R$1.503.439.