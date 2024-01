A unidade regional do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga) em Benfica passa a funcionar na Praça Jeremias Garcia a partir desta quarta-feira, 24. O departamento da Secretaria de Governo (SG) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) atenderá na estrutura em que funcionava o antigo posto policial.



Além do ponto em Benfica, a Zona Norte possui um Diga localizado na Avenida JK, 900, no Moinho.



O Diga soma 10 pontos de atendimento em toda a cidade. O horário estendido das 7h às 17h, sem pausa no horário de almoço, é um dos pontos chave para o atendimento aprimorado junto à abertura e reforma das regionais. O cidadão e a cidadã também contam com o atendimento facilitado por WhatsApp no número (32) 2104-8531.



Confira os endereços e informações de contato das unidades do Diga abaixo:



DIGA | Centro

Avenida Barão do Rio Branco, 1843 (2° andar);

Telefone e WhatsApp: (32) 2104-8531



Prédio Sede da Prefeitura de Juiz de Fora - Avenida Brasil, 2001;

Telefone: (32) 3690-7139



PAM Marechal - Rua Marechal Deodoro, 496;

Telefone: (32) 3690-7351



Procon - Avenida Presidente Itamar Franco, 992

Telefone: (32) 3690-7415



DIGA | Sul

Rua Porto das Flores, 276 - Santa Luzia

Telefone: (32) 3690-1812



DIGA | Centro/ Sul

Rua São Mateus, 300 - São Mateus

Telefone: (32) 2104-7063



DIGA | Norte

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 900 (Loja 14) - Francisco Bernardino (Moinho);

Telefone: (32) 3690-7635

Praça Coronel Jeremias Garcia - Benfica



DIGA | Nordeste

Avenida Rui Barbosa, 530 - Santa Terezinha

Telefone: (32) 3690-8162



DIGA | Oeste

Avenida Presidente Costa e Silva, 2066 - São Pedro

Telefone: (32) 3690-8285