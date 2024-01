A cidade de Juiz de Fora conta com 25 pluviômetros instalados em diferentes pontos. Eles contribuem na medição dos volumes das chuvas nas regiões. Com o intuito de ampliar o conhecimento da população sobre os equipamentos, a Defesa Civil da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) instalou placas em locais onde as unidades dos equipamentos estão fixadas.



As sinalizações servem para indicar à população de que aquela região é um ponto monitorado por pluviômetro. Além disso, contam com QR Codes que direcionam para mais informações sobre os equipamentos. Os dados dos pluviômetros podem ser acessados no site do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

No site, os moradores têm acesso aos dados transmitidos ao vivo pelos pluviômetros, sendo vistos através do mapa interativo, ao clicar em “Estações” e selecionar “Pluviômetros automáticos". “Essas placas cumprem um papel importante no ponto de vista de comunicação com a comunidade”, explica o supervisor de mapeamento e monitorização de riscos da Defesa Civil, Eduardo Oliveira.

Com tecnologia de atualização de dados em tempo real, esses equipamentos garantem que a Defesa Civil acesse informações sobre a chuva, tais como sua localização e intensidade. Assim, as equipes têm mais agilidade e precisão na hora de tomar medidas para a segurança da população.