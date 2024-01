Mandados de busca e apreensão são cumpridos em Juiz de Fora e São João del-Rei, na manhã desta quinta-feira (25), pela Polícia Federal (PF). A ação faz parte da Operação “Vigilância Aproximada” para investigar organização criminosa que se instalou na Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Ainda não há mais detalhes sobre os mandados cumpridos na região.

Segundo a PF, o intuito era “monitorar ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas, utilizando-se de ferramentas de geolocalização de dispositivos móveis sem a devida autorização judicial”.

Ao todo são 21 mandados de busca e apreensão que são cumpridos, além de Juiz de Fora e São João del-Rei, em Brasília/DF (18) e Rio de Janeiro/RJ (1).

São cumpridos ainda medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a suspensão imediata do exercício das funções públicas de sete policiais federais.



A operação é uma continuação das investigações da Operação "Última Milha", realizada em outubro do ano passado.

De acordo com a PF, as provas obtidas a partir das diligências à época indicam que o grupo criminoso criou uma estrutura paralela na Abin e utilizou ferramentas e serviços daquela agência de inteligência do Estado para ações ilícitas, produzindo informações para uso político e midiático, para a obtenção de proveitos pessoais e até mesmo para interferir em investigações da Polícia Federal.

Os investigados podem responder, na medida das responsabilidades, pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei.

