Nesta semana, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) deu abertura ao processo de licitação de nove pontos para cantinas e três para máquina de vendas, sendo uma máquina de ‘snacks’ e bebidas frias e outra máquina de bebidas quentes em cada ponto. A seleção das propostas apresentadas se dará por meio de pregão eletrônico no dia 19 de fevereiro, a partir das 10h.

Segundo a instituição, para participar do processo, os candidatos devem estar credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e no Sistema de Compras do Governo Federal, que pode ser acessado neste link. As propostas podem ser enviadas até a abertura do pregão eletrônico.



Confira os pontos de venda

Os espaços ficam localizados em diferentes áreas do campus sede, na Rua José Lourenço Kelmer, s/nº, Bairro São Pedro, e no Jardim Botânico da Universidade, que fica endereçada na Rua Coronel Almeida Novais, 246, Bairro Santa Terezinha.

Nesses endereços, vão ser licitadas as cantinas das faculdades de Economia, Educação Física, Comunicação, Medicina e Engenharia, além do Centro de Ciências da Saúde (CCS), Instituto de Ciências Exatas (ICE), Instituto de Artes e Design (IAD) e do Jardim Botânico. Já os pontos para instalação de máquinas do tipo ‘vending machine’ são hall da Reitoria e faculdades de Farmácia e Fisioterapia.



Critérios para licitação, pagamento contrato

O processo de julgamento dos lances no pregão segue o critério do menor preço global da cesta mínima de produtos para comercialização, sendo avaliada a soma dos preços indicados no Termo de Referência do processo. Na presente licitação, um dos itens essenciais na lista de produtos requeridos é a Cesta Estudante, uma opção econômica de lanche composta por uma bebida quente ou fria (mínimo de 100 ml) e um alimento salgado ou doce (mínimo de 50g).

A concessão do uso de cada espaço fornecido pela Universidade possui um valor fixo mensal, abrangendo os custos relativos ao aluguel e às taxas de água, energia elétrica e coleta de resíduos. Durante os meses correspondentes às férias escolares, tradicionalmente ocorrendo em julho, janeiro e fevereiro, ou nos meses substitutos desses, o montante da contrapartida será equivalente a 25% do pagamento mensal acordado no Termo de Concessão.



Veja a tabela com os valores fixos por ponto de ponto de venda, fornecida pela instituição:

FOTO: UFJF - Tabela de solicitação

O contrato terá uma duração inicial de 12 meses, iniciando a contagem a partir da assinatura do contrato, com a possibilidade de prorrogação por até cinco anos. O Termo de Referência detalha os horários de funcionamento estipulados para cada cantina e ponto de 'vending machine' incluído na concorrência.

Para obter mais informações sobre os requisitos necessários para os concorrentes, é recomendado consultar o Edital completo e o Termo de Referência do processo. O modelo do termo de contrato também está disponível para consulta.