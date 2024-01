Uma ação de desobstrução de bocas de lobo será realizada no cruzamento das ruas Batista de Oliveira e Santa Rita, no Centro de Juiz de Fora, neste domingo (28). Segundo a Prefeitura, por tal motivo, as vias ficarão interditadas para veículos até a finalização dos trabalhos, previstos para o final da tarde.



O Executivo destacou que o serviço é de suma importância para evitar que haja mais alagamentos e enchentes e os problemas relacionados com as chuvas.