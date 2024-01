A Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) iniciou 2024 atuando como um dos pontos de confecção da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), emitida pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O atendimento é feito no Centro de Atenção ao Cidadão (CAC) e já nos primeiros dias registra cerca de 80 atendimentos por dia, embora apenas 10% sejam para situações de urgência (quando o documento está avariado ou houve extravio). Porém, após o anúncio da nova identidade a demanda está crescente, com cerca de 600 pedidos diários para agendamento nos primeiros dias.

Nesse sentido, a coordenação do Centro de Atenção ao Cidadão (CAC) informa que a validade do RG atual vai até 2032 caso o documento esteja íntegro e em condições de identificar o portador. Além disso, a coordenadora do CAC, Talita Venâncio, destaca que a primeira via da Carteira de Identidade Nacional não depende de pagamento de taxas. “A primeira via é gratuita e sempre será gratuita. Circulou nas redes sociais a informação de que a gratuidade só seria garantida até o dia 31 de janeiro, porém essa informação não procede”, lembrando que fakenews são propagadas para alarmar a população.

O CAC informa ainda que muitas pessoas precisam da nova CIN para acessarem benefícios e direitos como aposentadorias, os do CADÚnico e de passe-livre. Considerando a capacidade atual de atendimento, a coordenadora do CAC orienta aos juiz-foranos que procurem o serviço nos casos de urgência, para que a preferência seja concedida àqueles que talvez fiquem privados de direitos pela falta do documento.O serviço também é ofertado, em Juiz de Fora, nos postos do UAI no Shopping Jardim Norte e no Santa Cruz Shopping.