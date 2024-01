Um idoso, de 63 anos, foi preso por tráfico de animais na última terça-feira (23), na cidade de Rio Pomba, após denúncia anônima. Segundo a Polícia Civil (PC), foram apreendidos 18 pássaros da fauna silvestre acondicionados em pequenas caixas e gaiolas guardadas em bolsas dentro de um bagageiro de ônibus.

Segundo a PC, as informações denunciavam que um indivíduo estaria em Minas Gerais capturando pássaros para comercializá-los na capital paulista. Após monitoramento, os policiais localizaram o suspeito embarcando em um ônibus interestadual. O homem guardou no bagageiro do coletivo três bolsas e seguiu com destino a São Paulo.

Os policiais, então, pediram reforços e interceptaram o veículo alguns quilômetros à frente. Foram localizados dentro das bolsas do suspeito pássaros da fauna silvestre, alguns deles raros, como Azulão e Corrupião. Quinze aves estavam acondicionadas em pequenas caixas que impossibilitavam movimentos e canto. Outras três eram transportadas em pequenas gaiolas.