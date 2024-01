Após receber informações via Disque Denúncia Unificado (DDU), um homem de 39 anos foi detido em Juiz de Fora, na noite desse sábado (27), com uma espingarda e um revólver.

Os militares se encaminharam para um imóvel na Estrada de Pirapetinga. O proprietário da casa confirmou que tinha as armas e permitiu a entrada dos policiais.

No local as equipes encontraram uma espingarda calibre 28, um revólver calibre 32, 10 cartuchos intactos calibre 28 e outros seis deflagrados, do mesmo calibre, além de cinco cartuchos intactos calibre 32.

O homem foi detido e encaminhado, juntamente com as armas e cartuchos, para a Delegacia.