Nesta terça-feira (30), o Mercado Municipal de Juiz de Fora, que está em reforma, vai realizar a inauguração oficial da tenda temporária montada próprio estacionamento. Dentro do espaço, às 15h30, será realizada a abertura com uma mostra de produtos comercializados no local ao som do músico Alexandre Pereira e Samba do Galo.

De acordo com a organização, o lado externo do Mercado vai contar com a exposição “Mercado Municipal - De Companhia Têxtil à referência em comercialização, cultura e turismo”, que traz a história do espaço que acompanha Juiz de Fora há 119 anos.



Sobre o funcionamento

Segundo o Executivo, o Mercado, com todas as lojas, está funcionando no local desde a última segunda-feira (22), permanecendo até o fim das obras. O espaço funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado, das 8h às 14h, domingo, das 8h às 12h, e bares, de segunda a sábado até às 23h.

A tenda conta com uma variedade de produtos, como frutas, legumes, hortaliças, cereais, cafés, laticínios, carnes, bebidas, temperos nacionais e importados, doces artesanais, massas, artesanato, embalagens, plantas ornamentais, além de restaurantes e bares.