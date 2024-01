Uma motorista, que não teve a idade informada perdeu o freio do carro e passeio e bateu no muro de uma casa na manhã desta terça-feira (30) no Bairro São Bernardo, em Juiz de Fora. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) uma das vítimas, uma mulher de 59 sofreu edema no rosto e na tíbia e um bebê de 11 meses ficou levemente ferido. Ambos foram encaminhados para o Hospital Dr.Mozart Teixeira (HPS). A motorista não teve ferimentos.

De acordo com informações da Polícia Militar, a motorista, descia pela Rua Goiás quando perdeu o freio, em um trecho ela passou pela contramão.