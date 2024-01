Em parceria com o Instituto Assistencial Plurividas, a Ascomcer irá oferecer 60 exames ginecológicos mensais, sem custo, às pacientes da instituição que tem 98% dos atendimento realizados através do Sistema único de Saúde (SUS). A informação foi divulgada nesta terça-feira (30), pela Ascomcer.

O projeto “Saúde para todos”, do Plurividas, tem o apoio do Ministério das Mulheres e conta com um ônibus especial para fazer os atendimentos de forma móvel, atuando em vários pontos da cidade, levando saúde e informações a quem precisa.

A cidade ainda é carente de projetos que ofereçam exames preventivos ginecológicos, informações e dispositivos de contracepção e dados sobre as doenças mais prevalentes em saúde da mulher, incluindo as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Segundo a Plurividas, o foco do projeto é principalmente a prevenção do câncer de colo de útero e do câncer de mama, dois dos tipos que mais atingem as mulheres no Brasil, com foco principalmente nas mulheres moradoras da Zona Norte de Juiz de Fora, onde o Instituto Assistencial Plurividas está localizado.

O Plurividas já realiza atendimentos de saúde à comunidade da região, com fisioterapia, consultas oftalmológicas, atendimento ginecológico às mulheres em unidade saúde móvel e promoção de eventos educativos na área da saúde.

A PARCERIA COM A ASCOMCER

Através da parceria com o projeto juizforano “Saúde para Todos”, do Instituto Assistencial Plurividas, serão destinadas 60 vagas por mês para realização de exames preventivos em frente à ASCOMCER, atendendo pacientes da instituição e também outras mulheres da rede SUS. Em caso de achados suspeitos ou necessidade de cirurgias ginecológicas, as pacientes serão encaminhadas para os procedimentos e tratamentos na ASCOMCER.

As ações serão divulgadas mensalmente no site e redes sociais da instituição (@ascomcer), sendo a primeira ação nesta sexta-feira, 2 de fevereiro, em frente ao Hospital, situado na Avenida Itamar Franco, nº 3.500, no período de 8h às 12h e de 13h às 17h. As pacientes interessadas devem realizar o agendamento dos exames diretamente com o Instituto, através do WhatsApp (32) 9 9865-9108.