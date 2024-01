Ao todo, 3.841 postos de trabalho em 2023 em Juiz de Fora. O saldo é resultado da diferença entre 65.992 admissões e 62.151 desligamentos realizados de janeiro a dezembro, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os dados foram divulgados nesta terça-feira (30), pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O valor representa um aumento de 2,83% do estoque total de empregos formais da cidade. O levantamento indica que o município tem 139.362 vínculos com carteira assinada.

O setor que puxou o desempenho no ano foi Serviços, que apresentou saldo positivo de 2.892, crescimento de 3,81% no estoque do setor; seguido pelo Comércio, com 938 de saldo e alta 2,91% no estoque; Indústria, com 247 e 1,3% de alta; e Agropecuária, com 11 e aumento de 1,23%. O único setor que apresentou queda no ano foi a Construção, com saldo de -247, o que representa -3,31% no estoque do setor.

Em comparação com o ano anterior, quando o acumulado foi de 3.670, a cidade gerou 171 postos de trabalho a mais. O mesmo não se verifica para os números de Minas Gerais e Brasil, que apresentaram diminuição nos saldos positivos. Em 2022, o saldo no estado foi de 177.005; em 2023, 140.836. Já no país, o saldo foi de 2.013.261 em 2022 e 1.483.598 em 2023.

Com relação aos resultados de dezembro de 2023, os desligamentos superaram as admissões em 446 postos em Juiz de Fora, resultado já esperado para o período, após a expansão das vagas que antecedem o Natal. O mesmo aconteceu com os valores de Minas Gerais (-46.510) e Brasil (-430.159). Em comparação com dezembro de 2022, 2021 e 2020, quando os saldos foram -1.140, -503 e -622, respectivamente, este foi o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica.

A avaliação da Prefeitura de Juiz de Fora, por meio do secretário de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade, Ignacio Delgado, o bom resultado deve-se ao clima de otimismo existente na cidade. "Com inúmeras iniciativas que qualificam seu espaço urbano, contribui também para o desempenho positivo das atividades que já têm relevância na economia de Juiz de Fora”.

Entre as iniciativas da Prefeitura para a criação de novos postos de trabalho, o secretário destaca o programa "GerAÇÃO JF: Emprego, Renda e Negócios", que inclui o painel de oportunidades “Vagou JF”, mutirões de emprego e qualificação profissional. De acordo com balanço da Sedic, em 2023, os projetos contribuíram para a contratação de cerca de 1600 pessoas e a qualificação profissional de quase 150 pessoas em situação de vulnerabilidade social.