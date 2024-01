Um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) afetou o trafego no Mergulhão na noite desta terça-feira (30). A colisão aconteceu no sentido Manoel Honório/Centro, deixando o tráfego lento na região.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, que encaminhou uma equipe para o local, uma vítima, que não teve a idade divulgada até o momento, teve escoriações leves. As causas do sinistro também não foram confirmadas ainda.