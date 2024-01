Após receber informações via Disque Denúncia Unificada (DDU) sobre vendas de drogas e armas no Bairro Borboleta, uma mulher de 34 anos foi detida nessa terça-feira (30).

Durante contato com denunciada, a mesma não autorizou a entrada da Polícia Militar (PM) na casa dela. Segundo a polícia, ela apresentava nervosismo e um dos militares que estava no terreno viu a mulher detida jogar uma sacola no terreno vizinho.

Foram feitas buscas no imóvel e as equipes encontraram a sacola com uma barra e um pé de maconha, uma balança de precisão, uma bolsa e outra sacola com diversos eppendorfs.

A mulher foi detida e encaminhada para a Delegacia.