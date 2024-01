A partir desta quinta-feira (1º), o trânsito de Juiz de Fora vai ter vias interditadas para o Carnaval 2024. A mudança ocorre, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), para que os foliões participem da folia de Momo.



Confira as alterações até a próxima segunda-feira (5):

Quinta-feira (1º) | 16h às 22h – Filhas da Luta: Concentração no Parque Halfeld e deslocamento pela Rua Halfeld até a Praça da Estação, com interdição durante a passagem dos cruzamentos com a as avenidas Rio Branco e Getúlio Vargas.

Sexta-feira (2) | 18h às 22h – Realce: Concentração na Praça Antônio Carlos e deslocamento pela Rua Halfeld até o no Parque Halfeld, com interdição durante a passagem dos cruzamentos com a as avenidas Rio Branco e Getúlio Vargas.

Sexta-feira (2) | 19h às 01h – Acorda Borboleta: Concentração na Rua Braz Xavier Bastos Júnior e deslocamento pelas ruas Madre Adelina, Tenente Paulo Maria Delage, Irmão Menrado, Madre Adelina e Braz Xavier Bastos Júnior.

Sábado (3) | 11h às 19h – Só Love: Interdição da Rua Dom Viçoso, Bairro Alto dos Passos.

Sábado (3) | 12h às 18h – Ninguém Vai: Concentração na Rua Afonso Barra 520 e deslocamento pela Rua Luiz Paleta, Rua General Felício Lima, Rua Luiz Paleta e Rua Afonso Barra, no Bairro Benfica.

Sábado (3) | 12h às 18h – Domésticas de Luxo: Concentração no Parque Halfeld e deslocamento pela Rua Halfeld até a Praça da Estação, com interdição durante a passagem dos cruzamentos com a as avenidas Rio Branco e Getúlio Vargas.

Sábado (3) |13h às 20h – Se Fiz Não Lembro: Interdição da Avenida Sete de Setembro 1.574, Bairro Costa Carvalho.

Sábado (3) | 14h às 21h – Ingoma: Concentração no Parque Halfeld e deslocamento pelo Calçadão da Rua Halfeld, Av. Getúlio Vargas até a Praça Antônio Carlos.

Sábado (3) | 14h às 20h – Bloco da Sete: Interdição da Avenida Sete de Setembro 1.200, Bairro Costa Carvalho.

Sábado (3) | 16h às 22h – Resenha Bar: Concentração na Rua Professor Walquírio Seixas de Farias 560 e na Rua Coronel Aprígio Ribeiro, Bairro Esplanada.

Domingo (4) | 12h às 18h – Parangolé Valvulado: Concentração na Avenida Getúlio Vargas 1.001, ao lado da Praça do Riachuelo e deslocamento até a Praça Antônio Carlos.

Domingo (4) | 12h às 18h – Pisa Ligeiro: Concentração no Parque Halfeld e deslocamento pela Rua Halfeld até a Praça da Estação, com interdição durante a passagem dos cruzamentos com a as avenidas Rio Branco e Getúlio Vargas.

Domingo (4) | 13h às 20h - Os Parças: Interdição da Rua Couto e Silva, no Bairro Mundo Novo.

Domingo (4) | 16h às 20h – Resenha Bar: Concentração na Rua Professor Walquírio Seixas de Farias 560 e na Rua Coronel Aprígio Ribeiro, Bairro Esplanada.

Domingo (4) | 16h às 22h – Carná Castello 2024: Concentração na Rua Geraldo Gomes com deslocamento a partir de 19h pelas ruas Branca Mascarenhas, Itatiaia, Itacolomi, Iguaçu e Branca Mascarenhas, Bairro Monte Castelo.

Domingo (4) | 17h às 22h – Bloco dar nelas: Interdição da Rua Nelito dos Santos Nazaréth 195, no Bairro Ipiranga.

Segunda-feira (5) | 18h30 às 22h – Tô no Vermelho: Concentração no Parque Halfeld e deslocamento pela Rua Halfeld até a Praça da Estação, com interdição durante a passagem dos cruzamentos com a as avenidas Rio Branco e Getúlio Vargas.

O SMU recomenda que os motoristas e o público tenham atenção durante a realização dos blocos.