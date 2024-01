Na tarde desta quarta-feira (31), um carro colidiu com caminhão na BR-267, saída do Bairro Retiro em Juiz de Fora. Informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) dão conta de que as vítimas eram idosos de 60 e 80 anos de idade. Ambos foram encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

Ainda de acordo com o SAMU, o motorista de 80 anos teve fratura em membro superior esquerdo e dor no tórax. Já sobre o segundo motorista, de 60 anos, o PORTAL do Acessa.com obteve detalhes.

A reportagem tentou entrar em contato com o HPS, porém não teve retorno sobre as vítimas até o fechamento da matéria.