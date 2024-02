Neste fim de semana, sábado (3) e domingo (4), devido ao desfile de blocos de grande porte em Juiz de Fora, algumas linhas de ônibus terão trajeto alterado.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, as alterações serão realizadas na Avenida Getúlio Vargas, Bairro Centro, para a passagem do Parangolé Valvulado; na Rua Dom Viçoso, Bairro Alto dos Passos, por onde passa o Só Love; e nas ruas Afonso Barra, Luiz Paleta, General Felício Lima, no Bairro Benfica, para a realização do Ninguém Vai.

Confira as alterações



| Bloco Só Love

- Fechamento no sábado (3), a partir de 10h, da Rua Dom Viçoso, Bairro Alto dos Passos.

Desvio no sentido Centro/bairro:

- Linhas 112 e 115: ...Rua Moraes e Castro, Rua Pedro Botti, Rua José do Patrocínio, Rua Onofre Mendes...

- Linha 111: ...Rua Moraes e Castro, Rua Pedro Botti, Rua do Acre, Rua Couto e Silva, Rua José do Patrocínio…



| Bloco Ninguém Vai

- Fechamento no sábado (3), a partir de 12h, das ruas Afonso Barra, Luiz Paleta, Felício Lima, Rua Luiz Paleta e Afonso Barra).

Desvio no sentido Centro/bairro:

- Linha 727: ...Av Brasil, Rotatória, Av. Garcia Rodrigues Paes…

Desvio no sentido bairro/Centro:

-Linha 727: ...Av. Garcia Rodrigues Paes, Rotatória, Av. Brasil...

| Bloco Parangolé Valvulado

- Fechamento da Avenida Getúlio Vargas no domingo (4), a partir de 12h.

Linhas 102, 116: ...Av. Rio Branco, Rua Agassis, Rua Mariano Procópio, Rua Antônio Lagrota, Av. Brasil (margem direita), Viaduto Augusto Franco, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco...

Pontos para embarque e desembarque: Av. Brasil e Praça da Estação.



Linhas 101, 103, 105, 107, 109, 110, 150, 155: …Av. Brasil (margem direita), Viaduto Augusto Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco...

Pontos para embarque e desembarque: Av. Brasil e Praça da Estação.



Linhas 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 e 210: … Av. Rio Branco, Rua

Agassis, Rua Mariano Procópio, Rua Antônio Lagrota, Av. Brasil (margem direita), Viaduto Augusto Franco, Av. Itamar Franco, Av. Rio Branco...

Pontos para embarque e desembarque: Av. Brasil Av. Itamar Franco e Rio Branco



Linhas 703, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719,

721, 722, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 738, 740, 741,

742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 751, 753, 760: …Av. Brasil (margem direita), Viaduto Augusto Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Viaduto Hélio Fádel Araújo...

Ponto para embarque e desembarque: Av. Brasil e Travessa Dr. Prisco.



Linhas 700, 701, 702, 704, 705, 709 e 737: …Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco (pista lateral), Rua Marechal Setembrino de Carvalho, Av. Brasil (margem direita), Viaduto Augusto Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Av. Barão de Cataguases, Av. dos Andradas...

Ponto para embarque e desembarque: Travessa Dr. Prisco e Av. Dos Andradas.



Linha 311: … Av. Rio Branco (pista lateral), Rua Agassis, Rua Mariano Procópio, Rua Antônio Lagrota, Av. Brasil (margem direita), Rua Espírito Santo, Av. Brasil (margem direita)…

Ponto para embarque e desembarque: Av. Brasil.



Linhas 301 a 309, 313 a 399: … Rua da Bahia, Rua Ângelo Falci, Av. Francisco Bernardino, Viaduto Helio Fádel Araujo, Av. Brasil (margem direita)…

Ponto para embarque e desembarque: Praça da Estação e Av. Brasil.



Linhas 400, 413, 420, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 435 e 436: …Rua Benjamim Constant, Av. Brasil (margem direita), Viaduto Augusto Franco, Av. Francisco Bernardino, Viaduto Hélio Fádel Araújo…

Ponto para embarque e desembarque: Av. Brasil e Praça da Estação.



Linhas 411, 415, 424, 430, 431, 432, 433, 434, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 447: …Viaduto Augusto Franco, Rua Ângelo Falci, Av. Francisco Bernardino, Viaduto Hélio Fádel Araújo, Av Brasil (margem direita)…

Ponto para embarque e desembarque: Rua Ângelo Falci, Praça da Estação e Av. Brasil.



Linhas 402, 403, 404, 405, 406: …Av. Rio Branco (pista lateral), Rua Agassis, Rua Mariano Procópio, Rua Antônio Lagrota, Av. Brasil, Viaduto Augusto Franco, Av. Itamar Franco, Av. Rio Branco (pista central)...

Ponto para embarque e desembarque: Av. Brasil, Av. Itamar Franco e Av. Rio Branco.



Linhas 516, 530, 533, 538, 540, 542: … Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco (pista lateral), Rua Marechal Setembrino de Carvalho, Av. Brasil (Margem Direita), Av. Francisco Bernadino, Av. Barão de Cataguases, Av. dos Andradas…

Ponto para embarque e desembarque: Av. dos Andradas, Av. Brasil e Praça da Estação



Linhas 519, 523, 529, 543, 546, 549: …Av. Itamar Franco, Travessa Dr. Prisco, Av.

Francisco Bernardino, Viaduto Helio Fádel Araujo, Av. Brasil (margem direita), Viaduto Augusto Franco, Av. Itamar Franco,...

Ponto para embarque e desembarque: Av. Itamar Franco, Praça da Estação e Av. Brasil, Av. Itamar Franco…



Linha 539, 544, 548: …Av. dos Andradas, Av. Rio Branco, Av. Itamar Franco...

Ponto para embarque e desembarque: Av. dos Andradas, Av. Rio Branco e Av. Itamar Franco.



Linhas 600 a 610, 613 a 616, 620, 621: … Av. dos Andradas, Rua Silva Jardim, Av.

Francisco Bernardino, Av. Barão do Rio Branco (pista lateral), Rua Marechal Setembrino de Carvalho, Av. Brasil (margem direita), Viaduto Augusto Franco, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernadino, Av. Barão de Cataguases, Av. Dos Andradas...

Ponto para embarque e desembarque: Av. Brasil, Travessa Dr. Prisco e Av. dos Andradas.