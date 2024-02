Na noite dessa quarta-feira (31), um acidente envolvendo dois carros, um deles capotado, ocorreu na Rua Sampaio, localizada no Bairro Granbery, em Juiz de Fora.

Segundo a ocorrência, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada pelo dono do carro capotado no local, homem de 41 anos. Ao descrever o acontecido, ele, que não estava dentro do carro no momento, informou que deixou o veículo ligado e parado na garagem. Em certo momento, o carro começou a deslocar e se chocou em outro veículo que se encontrava parado na rua sem condutor.

Após o choque mecânico, o veículo em deslocamento capotou. Ninguém se feriu.