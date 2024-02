Um desentendimento entre vendedores de água terminou com um deles ferido com tesouradas nessa quinta-feira (1º), em Juiz de Fora. Eles vendiam água na mesma região.

Segundo a Polícia Militar (PM), as equipes faziam patrulhamento pela Avenida JK, no Francisco Bernardino, perto do Moinho, quando motoristas avisaram que um homem estaria sendo esfaqueado na rua.

Os policiais se deslocaram para o local e viram que o homem de 34 anos corria e estava ensanguentado. Um outro homem, de 58 anos, também corria e estava com uma tesoura na mão.

Após conversa com a PM, o homem mais velho jogou a tesoura no chão e foi imobilizado, sendo encaminhado para a Delegacia. Segundo a PM, ele tem passagem pelo crime de roubo.

A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira. O Samu informou que o homem teve ferimentos no peito e nas costas. O nome dele não foi informado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.