Os bares e restaurantes que funcionam na tenda temporária do Mercado Municipal funcionarão em horário diferente para oferecer opções aos foliões que estarão nos blocos do pré-carnaval de Juiz de Fora previstos para acontecer na sexta-feira (2) e no sábado (3). A tenda foi montada na Rua Dr. Paulo Frontin, número 170.



Nesta sexta-feira, 2, todos os bares e restaurantes encerram às 20h. No sábado, 3, todos os bares e restaurantes encerram às 19h. Já no domingo, 4, todos estarão fechados.



Já na tenda que abriga as lojas de alimentos, como hortifruti, quitandas, laticínios, embalagens, plantas, entre outros segmentos, funcionarão normalmente. Na sexta-feira, 2, das 8h às 18h, sábado, 3, das 8h às 14h, e domingo, 4, das 8h às 12h.



Na próxima semana, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgará no site e redes sociais, os horários de funcionamento das tendas no final de semana de Carnaval.