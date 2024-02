Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos após a Polícia Militar (PM) receber informações sobre tráfico de drogas no Bairro São Damião, em Juiz de Fora, no fim da tarde dessa sexta-feira (2). Com a ajuda do cão Brasão, da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), cocaína e maconha foram encontrados em uma mata.

As equipes faziam patrulhamento quando recebeu informações sobre venda de drogas na Rua Osmar Fernandes de Oliveira. No local, os policiais encontraram uma certa quantidade de drogas e dinheiro escondidos em uma área de mata no fim da rua. Os adolescentes foram apreendidos no local.

O cão Brasão foi acionado e após buscas, o restante dos materiais foram encontrados. No fim, os militares encontraram 43 papelotes de cocaína, tablete de maconha e R$ 820 em dinheiro.

Os adolescentes e os materiais foram encaminhados para a Delegacia.



Drogas | Polícia