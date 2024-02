Um homem de 37 anos foi detido suspeito de estuprar a ex-mulher, de 36 anos, enquanto ela dormia em Juiz de Fora, na última sexta-feira (2). Ele negou que não houve consentimento para o ato sexual.

A Polícia Militar (PM) esteve no Bairro Granjas Guarujá e a vítima contou que faz uso de remédio para dormir e estava sob o efeito do medicamento quando o ex-marido arrombou a porta dos fundos da casa, a estupro e fugiu.

As equipes iniciaram as buscas e encontraram o homem na casa dele, no Bairro Santa Terezinha. Aos policiais, ele negou que não houve consentimento para o ato sexual, mas foi detido e encaminhado para a Delegacia.

A mulher foi levada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira para ser medicada e fazer exames de risco biológico. Segundo a PM, depois do atendimento, ela também foi encaminhada para a Delegacia para as providências complementares.