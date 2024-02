Um homem de 35 anos foi preso por cometer importunação sexual dentro de um ônibus da linha Jardim América, na tarde desse domingo (5), próximo ao Parque Halfeld. Segundo o Registro de Evento de Defesa Social (REDS), o homem estava sentado dentro do coletivo, quando uma mulher de 27 anos entrou e sentou ao seu lado. Ele passou a encostar na moça e passou a mão na coxa da vítima. A mãe da jovem, uma mulher de 47 anos, percebendo a agressão reprimiu o autor, que desferiu um tapa no rosto da dela.



Amigos da vítima tentaram conter as agressões, se envolveram na confusão e foram agredidos pelo autor. Uma mulher de 25 anos foi atendida no HPS com sangramento no nariz e, apesar de tudo, não sofreu fraturas. Uma mulher de 29 anos, e dois homens, ambos de 25 anos, tentaram defender a vítima.

Autor foi preso. Apresentava escoriação no rosto, mas não quis atendimento médico. Negou ter importunado a vítima.



Em nota, o Consórcio Via JF afirmou que o homem foi denunciado pelos passageiros. O comunicado destaca que o homem teria feito uma piada e passado a mão na perda da menina. O que seguiu a reação da mãe, que foi agredida pelo homem, assim como outros passageiros.



“A Polícia Militar foi acionada e o autor conduzido em flagrante para a Delegacia. Lamentamos que casos como estes ainda se façam presentes em nossa sociedade e reafirmamos nosso repúdio a toda e qualquer forma de violência e abuso contra mulheres no transporte público e em qualquer que seja o lugar”.

O Consórcio reforçou o compromisso com a comunidade, lembrando a Campanha “O Ônibus é Coletivo, Meu Corpo Não”, lançada em 2023, mas que tem a veiculação intensificada em 2024, durante todo o período de Carnaval.

“Haverá alertas via redes sociais sobre o assunto. Garantimos que o Consórcio Via JF está empenhado em ajudar as autoridades competentes a investigar e apurar melhor os fatos, com intuito de auxiliar as autoridades a punir o culpado, dentro dos parâmetros legais. O Consórcio alerta sobre casos como os de domingo, onde é importante que a vítima acione o motorista e a Polícia Militar através dos canais de denúncia: Polícia Militar - 190. Disk Denúncia -Central de Atendimento à Mulher - 180. Com a denúncia e colaboração de testemunhas o autor será conduzido imediatamente para a realização da prisão em flagrante.”