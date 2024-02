Um jovem de 22 anos foi localizado e preso no Bairro Vitorino Braga como um dos três envolvidos no tiroteio que vitimou o feirante Jurandir Rosa Soares, de 66 anos, na madrugada do domingo (4) na Feira Livre da Avenida Brasil. De acordo com a nota do Segundo Batalhão de Polícia Militar, as equipes se debruçaram sobre a busca de informações a respeito da autoria dos disparos.

A confusão, que culminou na troca de tiros, segundo a Polícia Militar, ocorreu entre dois grupos rivais, que se enfrentaram na saída de uma casa noturna, localizada no entorno. Durante as diligências pela Polícia Militar, três indivíduos já foram identificados como participantes da rixa que originou os disparos. Um deles, o suspeito que foi abordado no Vitorino Braga, encaminhado para a Polícia Civil.

Jurandir foi atingido por dois disparos de arma de fogo, um no peito e outro no braço. Conforme publicado pela reportagem, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a realizar o atendimento, mas o trabalhador morreu antes mesmo de ser retirado da Avenida Brasil.