Em Juiz de Fora, um homem de 57 anos foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais por praticar homofobia contra um funcionário do Cascatinha Country Club, de 29 anos.

Segundo a ocorrência, a situação ocorreu devido a um suposto erro na entrega dos pedidos de cerveja feitos pelo cliente, que alegou ter dado 4 fichas e recebido apenas 3 cervejas. Por causa do engano, o homem ameaçou o garçom e proferiu palavras homofóbicas.

O cliente negou os fatos relacionados às ofensas que a vítima relatou; no entanto, uma testemunha, também garçom do estabelecimento, afirmou ter presenciado quando ele quebrou uma garrafa de cerveja, ameaçou o colega e tentou até pular o balcão. Em seguida, de acordo com a testemunha, ele praticou a homofobia.

O autor foi preso em flagrante delito pelos crimes de difamação, injúria racial e ameaça. No dia 30 de janeiro, terça-feira, ele foi encaminhado ao presídio de Matias Barbosa, porém foi solto e vai aguardar o processo em liberdade.

A reportagem entrou em contato com o clube, solicitando posicionamento sobre o ocorrido, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.