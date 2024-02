Em Juiz de Fora, um homem de 34 anos foi acusado de assediar sexualmente uma médica residente de 30 anos no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, sob gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, no Bairro Santa Catarina. O crime teria acontecido enquanto ela estava no banheiro e percebeu uma câmera a filmando sem autorização.

Em nota, a UFJF informou que abriu um processo administrativo disciplinar para apurar a denúncia. "Tão logo o processo seja concluído, serão tomadas todas as providências cabíveis e necessárias."

No mesmo dia do ocorrido, não informado pela instituição, foi registrado um boletim de ocorrência. "O HU-UFJF ressalta que não compactua com qualquer tipo de assédio e realiza campanhas permanentes de orientação dentro da instituição para prevenir e combater assédio moral e sexual", finaliza a nota.

A reportagem fez contato com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) sobre o ocorrido e aguarda retorno.