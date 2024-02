O trabalho dos distritos para que eles pudessem ficar um pouco mais livres realizando atividade firmes da polícia civil, que é a investigação. A gente vê que isso aí já vem sortindo efeito, né? Tem muito pouco dia, né? Agora, é algo que acabou de acontecer, a VHC da Quinta e Sexta Distritos, que fica no bairro do Elousas, acabou de fazer uma reação significativa, inclusive em uma residência no mesmo bairro onde aconteceu o fato do homicídio, foi a atendida em um bairro com uma quantidade vasta de drogas, de maconhas, fraque, munições, coletes, baliscos. Então, assim, a nossa ideia é essa, né? Que a polícia civil, que os distritos tenham mais liberdade para poder atuar nas atividades firmes que a investigação. O Dr. Daniel vai dar alguns detalhes do caso. A partir de amanhã, a Dra. Camila já assumiu o homicídio. Foi a equipe dela que veio para a delegacia de Zona Norte.

Trazer maior conexão unidades

Especializada

Deflan

Com o objetivo de otimizar os o trabalho das equipes, aumentando, em especial, a conexão entre as unidades e as duas Delegacias Especializadas- em Investigação de Homicídios e a Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado- a Polícia Civil criou a Delegacia de Flagrantes. Inicialmente, conforme o delegado regional, Bruno Wink Dos Santos, a nova unidade vai se debruçar exclusivamente sobre o tráfico de drogas, com o objetivo de, mais a frente, incorporar outras matérias.

"A equipe especializada vai ficar focada apenas nisso, receber os flagrantes e instruir os procedimentos. Com isso, conseguiremos entregar um trabalho com uma qualidade maior, e desafogar os distritos também, que vão ter uma liberdade maior de atuação, tempo, procedimentos de demanda própria", destacou Wink.

O delegado regional destacou que a decisão foi baseada em um estudo das estatísticas que apontou os flagrantes como uma demanda maior, seguida do furto. A ideia é ver como o trabalho vai caminhar nesse formato e se será possível incluir os furtos mais adiante.



Com a mudança, o delegado Samuel Neri, que atuava na Especializada de Homicídios, foi transferido para a 7ª Delegacia distrital. A Delegada Camila Miller, que atuava na 3ª Delegacia Distrital, assume a Especializada de Homicídios. Daniel Buchmüller e Armando Avólio atuarão na 3ª Distrital, enquanto Rodrigo Araújo Ciscotto, assume Delegacia de Flagrantes.