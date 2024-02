Juiz de Fora está com uma programação recheada de blocos para os próximos dias. Para garantir a segurança, os agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) vão realizar o apoio à passagem na cidade.

Segundo a pasta, foi elaborado um esquema de desvio do transporte coletivo para a realização da Banda Daki, no sábado (10). A partir de 11h, a Avenida Rio Branco será totalmente fechada entre a Rua Silva Jardim e a Avenida Itamar Franco.



Confira as interdições

Quarta-feira (7) - 15h às 21h – Bloco do Professor Guilherme: Interdição da Rua Dom Viçoso próximo ao nº 216, no bairro Alto dos Passos

Quarta-feira (7) - 18h às 22h – Bloco da Saúde: Concentração na Rua Halfeld 955, deslocamento até a Praça da Estação, com interdição durante a passagem dos cruzamentos com as ruas Olegário Maciel e Santo Antônio, e as avenidas Rio Branco e Getúlio Vargas



Quarta-feira (7) - 20h às 22h – Bloco dos Carteiros: Concentração no Parque Halfeld e deslocamento pelo Calçadão da Rua Halfeld, Av. Getúlio Vargas até a Praça Antônio Carlos



Quinta-feira (8) - 13h às 16h – Bloco Loucomotiva: Concentração no Parque Halfeld e deslocamento pelo Calçadão da Rua Halfeld, Av. Getúlio Vargas até a Praça Antônio Carlos



Quinta-feira (8) - 16h30 às 19h – Bloco Recordar é Viver: Concentração na Praça Antônio Carlos e deslocamento pelas ruas Paulo de Frontin e Halfeld, até o Parque Halfeld



Quinta-feira (8) - 17h às 22h – Bloco do Zezinho: Interdição da Rua Morais e Castro no entorno do nº 515, bairro Alto dos Passos



Quinta-feira (8) - 18h às 23h – Irmãos Metralha: Concentração no Parque Halfeld e deslocamento às 19h pela Rua Halfeld até a Praça da Estação, com interdição durante a passagem dos cruzamentos com a as avenidas Rio Branco e Getúlio Vargas



Quinta-feira (8) - 20h às 22h – Bloco Pagodão dos Clubes: Concentração na Rua Halfeld em frente ao nº 651, deslocamento até a Av. Getúlio Vargas, com interdição durante a passagem dos cruzamentos com a Rua Santo Antônio e a Avenida Rio Branco



Sexta-feira (9) - 16h às 21h – Bloco Pintinho: Concentração no Parque Halfeld e deslocamento pela Rua Halfeld até a Praça da Estação, com interdição durante a passagem dos cruzamentos com a as avenidas Rio Branco e Getúlio Vargas



Sexta-feira (9) - 18h às 21h – Bloco Helôcats: Concentração no Parque Halfeld e deslocamento pela Rua Halfeld até a Avenida Getúlio Vargas, com interdição durante a passagem no cruzamento com a Avenida Rio Branco



Sexta-feira (9) - 19h às 23h – Bloco do Beco: Concentração no Parque Halfeld e deslocamento pela Rua Halfeld até a Rua Batista de Oliveira, com interdição durante a passagem no cruzamento com a Avenida Rio Branco



Sábado (10) - 10h às 17h – Banda Daki: Concentração no Largo do Riachuelo na Av. Rio Branco e deslocamento até a Av. Itamar Franco



Sábado (10) - 12h às 18h – Bloco Balança Mas Não Cai: Interdição da Rua Alberto Guedes, entre os números 600 e 730, no bairro Jardim Esperança



Sábado (10) - 15h às 21h – Bloco Ao1golo: Interdição da Rua Belo Horizonte próximo ao nº 240, no bairro São Mateus



Sábado (10) - 19h às 00h – Bloco Bafo da Onça: Concentração na Rua Augusto Alves 253 e deslocamento pelas ruas Francisco Falci e Augusto Alves, no bairro Grajaú



Domingo (11) - 13h às 18h – Bloco Lixarte: Interdição da Rua da Esperança no entorno do nº490, bairro Vila Olavo Costa



Domingo (11) - 16h às 22h - Bloco Seca o Copo: Concentração na Rua Domingos Barbosa Lopes e deslocamento pela Rua Vicente Gávio até a Praça da Igreja Matriz, no distrito de Paula Lima



Domingo (11) -, 17h às 22h – Bloco Unidos do Bairro Floresta: Interdição das ruas Alameda Mundo Novo e Coronel Assis, no bairro Floresta



Domingo (11) - 17h às 23h - Bloco do Boi: Concentração na Rua Silveira da Silveira 177 e deslocamento pela Rua Silvério da Silveira, Rua Imaculada Conceição, Rua Pirapora, Rua Belo Vale, Rua Monsenhor Gustavo Freire, Rua Araguari, Rua Cruzador Bahia, Rua Monsenhor Gustavo Freire e Rua Imaculada Conceição, no bairro Dom Bosco



Segunda (12) - 17h às 23h – Bloco Cerveja, Churrasco e Pagode (Ce Chupa): Interdição da Rua Silvério da Silveira próximo ao 177, no bairro Dom Bosco



Segunda (12) - 17h às 22h – Bloco Xicleteiros: Concentração na Rua Alberto Guedes e deslocamento pelas ruas Acácio Duarte, Henrique Pimenta Brasiel, Olinda de Paula Magalhães e Praça João Assis Alves, no bairro Jardim Esperança



Segunda (12) - 17h às 22h – Bloco Vai Quem Quer: Concentração no Parque Halfeld e deslocamento pela Rua Halfeld até a Praça da Estação, com interdição durante a passagem dos cruzamentos com a as avenidas Rio Branco e Getúlio Vargas



Terça-feira (13) - 15h às 21h – Bloco Unidos da Zona Sul: Interdição da Rua Luiz Basílio Castor, no bairro Santa Luzia



Terça-feira (13) - 15h às 21h – Bloco do Lalado: Interdição da Rua Padre Acácio Duarte próximo ao nº 97, no bairro Jardim Esperança



Terça-feira (13) - 17h às 23h – Bloco do Boi: Concentração na Rua Silveira da Silveira 177 e deslocamento pela Rua Silvério da Silveira, Rua Imaculada Conceição, Rua Pirapora, Rua Belo Vale, Rua Monsenhor Gustavo Freire, Rua Araguari, Rua Cruzador Bahia, Rua Monsenhor Gustavo Freire e Rua Imaculada Conceição, no bairro Dom Bosco

Terça-feira (13) - 16h às 22h – Bloco Damas das Noites: Concentração na Avenida Francisco Bernardino, esquina com Batista de Oliveira e deslocamento até a Praça da Estação



Sábado (17) - 12h às 18h – Bloco Me Beija: Interdição da Rua Alberto Guedes, entre os números 600 e 730, no bairro Jardim Esperança