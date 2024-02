Duas pessoas, sem idades reveladas, foram detidas por tráfico de drogas no bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, durante a Operação "Presença Policial" realizada pela Polícia Militar (PM), na terça-feira (6).

Os policiais apreenderam 59 pinos de cocaína, 54 buchas de maconha, seis pequenos tabletes de maconha, 33 pedras de crack e R$ 158 em dinheiro.

Os suspeitos foram flagrados enquanto vendiam as drogas na Rua Augusta Eckman. Um deles tentou resistir à prisão, mas as guarnições conseguiram detê-lo, juntamente com um usuário que comprava o entorpecente.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram conduzidos à Delegacia.

