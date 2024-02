Mais de 70 pedras de crack foram encontradas dentro de uma casa abandonada na Rua José Inácio Trindade, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Juiz de Fora. Dois jovens, de 21 e 26 anos, e um homem de 31, foram detidos nessa terça-feira (6).

A Polícia Militar (PM) fazia rastreamento pela região quando viu a movimentação dentro do imóvel. Com o apoio da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), as equipes entraram no local e abordaram os suspeitos.

Durante buscas na casa, foram encontradas 71 pedras de crack e R$ 238 em dinheiro. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia.