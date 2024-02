Uma bebê de 1 mês e 20 dias de vida se engasgou e foi salva por policiais militares por meio da manobra de Heimlich, na última terça-feira (6), no Bairro Vale dos Bandeirantes, em Juiz de Fora.

A Polícia Militar (PM) foi solicitada para socorrer a menina, que estava engasgada e desacordada. Com a chegada da equipe da PM, a mãe, de 26 anos, entregou a bebê para um dos militares, que realizou a manobra de Heimlich, sendo auxiliado por outro policial.

Após alguns minutos ela chorou, mas não desengasgou por completo. De imediato, a equipe se deslocou para o Pronto Socorro do Hospital Ana Nery.

No trajeto, um dos militares continuou com as manobras. Quando chegaram ao hospital, a bebê já estava totalmente desengasgada. Ela foi atendida, passou por exames e está bem.

Segundo a PM, a mãe acredita que a causa do engasgo tenha sido por leite materno.