A Prefeitura de Juiz de Fora assinou contrato com a empresa a CSC Construtora Siqueira Cardoso LTDA, para manutenção no sistema de iluminação pública de led em Juiz de Fora. O valor global do contrato é de R$ 1.497.600 com prazo de a 12 meses, a contar de dezembro de 2023.

Conforme documento verificado pelo Acessa no Portal da transparência, a empresa de engenharia elétrica será responsável pela execução de serviço corretivo de todo o sistema de iluminação pública em LED,

totalizando 52.000 (cinquenta e dois mil) pontos, englobando perímetro urbano e rural, com o fornecimento de materiais (exceto luminárias), equipamentos e mão de obra, abrangendo todos os pontos de iluminação pública de Juiz de Fora.

As solicitações referentes à iluminação pública, como instalação de postes e trocas de lâmpadas, podem ser feitas através do telefone do Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário, através do número (32) 3690-7241 (ligação ou WhatsApp).