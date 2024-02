Na manhã desta quarta-feira (7), uma mulher de 53 anos foi atropelada por um ônibus na Avenida Barão do Rio Branco, em Juiz de Fora. A vítima, que estava consiente, foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

De acordo com a nota emitida pelo Consórcio Via JF, o acidente ocorreu próximo a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), enquanto o sinal estava aberto para os veículos. Apesar do sinal estar fechado para pedestres, a mulher atravessou a avenida, momento em que a linha 239 (Progresso/Avenida Rio Branco) a atropelou. "O motorista conseguiu frear, mas ainda assim esbarrou na pedestre, que caiu e aparentemente sofreu um corte superficial na nuca", explica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local para prestar os primeiros socorros. Quando a equipe chegou, encontraram a vítima sentada com ferimento de corte na cabeça e com dor escapular à esquerda, sem sangramento intenso ou fratura e sem sinais de traumatismo cranioencefálico. Ela foi levada ao HPS e se encontra em atendimento, sendo acompanhada pela equipe do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), da Via JF.

A Polícia Militar de Minas Gerais também foi acionada. Após a análise pericial, o motorista e veículo foram liberados.

O consórcio reforça, ao fim da declaração, a importância dos pedestres estarem atentos aos comportamentos nas vias, às faixas de segurança e ao sinais de trânsito ao se deslocarem, a fim de evitar acidentes. "Todos precisam ser conscientes dessa atenção para garantir a segurança dos pedestres e passageiros no trânsito."

Não houve prejuízo no itinerário da linha e não houve a necessidade de substituição do veículo.