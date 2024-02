Na manhã desta quarta-feira (7), um apartamento localizado no Bairro Mundo Novo, na Zona Leste de Juiz de Fora, pegou fogo. Na intenção de apagar o incêndio, os moradores contiveram parte do fogo com o uso de extintores.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o local se tratava de uma edificação plurifamiliar e o incêndio acontecia em um dos apartamentos do segundo pavimento. A equipe conseguiu extinguir completamente as chamas e realizou as operações de rescaldo.

Ainda conforme a ocorrência, ninguém ficou ferido, uma vez que não haviam pessoas na residência durante o incidente.

A energia elétrica foi desligada, e os moradores foram orientados a restabelecerem a energia somente após a vistoria de um eletricista. Além disso, não foram identificados danos aparentes no local.

A estrutura do prédio deverá passar por avaliação de um engenheiro para garantir sua integridade.



Tags:

Apartamento | Fogo